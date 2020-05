Bayern-Trainer Hansi Flick über Vergleiche mit Jupp Heynckes: "Auf einem ganz anderen Level"

Erst Assistent, dann Zwischenlösung - dann "dauerhaft" Cheftrainer. Hansi Flick ist einer der Gewinner dieser denkwürdigen Bundesliga-Saison. In der Corona-Krise setzte der FC Bayern München mit der Vertragsverlängerung ein Zeichen. Und Flick überzeugt weiter wie zuletzt in Dortmund mit starken Auftritten seiner Mannschaft. Einige ziehen Vergleiche mit Trainer-Legende Jupp Heynckes.

"Es ist immer gut, wenn man sich selbst treu bleibt. Man begegnet vielen Menschen, die einen inspirieren und Jupp Heynckes hat das getan. Er war hier mein Trainer und danach hatten wir auch immer Kontakt. Es ist schön, dass wir immer in Kontakt geblieben sind. Seine Art und Weise ist vorbildlich. Ich möchte mich aber nicht mit Jupp Heynckes vergleichen, er ist auf einem ganz anderen Level", sagte Flick auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Flick über Heynckes: "Hat Höhen und Tiefen gemeistert" Heynckes gewann mit den Bayern 2013 das historische Triple, seine Meinung hat noch heute Gewicht in München. "Er war ein sehr erfolgreicher Trainer, er hat über Jahre hinweg erfolgreich gearbeitet und hat Höhen und Tiefen gemeistert. Ich bin erst am Anfang in dieser Position. Auch wenn man die Vergleiche gern liest", so Flick weiter.

Der 75-jährige Heynckes hatte den langjährigen Löw-Assistenten und früheren DFB-Sportdirektor schon mehrfach gelobt. "Er ist für mich der ideale Trainer, weil er in der Vergangenheit in den verschiedenen Positionen im Fußball bereits große Erfahrungen gesammelt hat. Seine Qualitäten sind Fachkompetenz, Menschenführung in allen Bereichen, Seriosität, Solidität und eine ausgezeichnete Präsentation in der Öffentlichkeit", adelte die Trainer-Legende zuletzt.

