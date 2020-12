Bayern-Trainer Hansi Flick schwärmt vom VfL Wolfsburg - Weghorst eine "sehr gute Waffe"

Hansi Flick hat größten Respekt vor dem Gegner, der am Mittwoch in der Allianz-Arena gastiert! Der Trainer des FC Bayern geriet am Dienstag sogar regelrecht ins Schwärmen als er über den VfL Wolfsburg sprach . "Oliver Glasner setzt das mit seiner Mannschaft immer wieder gut um", sagte er. "Der VfL hat im Mittelfeld zwei spielstarke Sechser. Das imponiert mir, was die machen ."

Maximilian Arnold und Xaver Schlager hätten es ihm vor allem mit dem "Blick für die Tiefe" angetan - und, weil sie das Spiel regelrecht an sich zögen. Zudem habe der VfL Wolfsburg in Wout Weghorst "einen der besten Stürmer der Liga". Scheinbar erinnert ihn der Niederländer gar etwas an seinen eigenen Stürmer Robert Lewandowski, der in der kommenden Woche als Weltfußballer ausgezeichnet werden könnte. "Er ist gierig, will immer Tore machen. Er ist eine sehr gute Waffe", so Flick.