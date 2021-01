Bayern-Trainer Hansi Flick vor Freiburg-Spiel: "Spiel wird zeigen, ob wir eine Spitzenelf sind"

Das Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel hat geschmerzt: Jetzt soll die Mannschaft des FC Bayern den Worten ihres Trainers Hansi Flick zufolge Wiedergutmachung betreiben. Der Triple-Sieger soll im Spiel am Sonntagnachmittag wieder in die Spur kommen. "Es gibt keine Entschuldigungen mehr", sagte Trainer Hansi Flick vor der Partie bei Sky. Mit den beim Pokal-Aus fehlenden Leon Goretzka und Kingsley Coman will der FC Bayern nach zwei Niederlagen in Folge (2:3 gegen Gladbach in der Liga und das Pokal-Aus in Kiel) endlich wieder gewinnen. Goretzka und Coman hatten beim Elfmeter-Krimi in Kiel angeschlagen pausieren müssen. Für sie bleiben am Sonntag gegen die zuletzt fünfmal siegreichen Freiburger Corentin Tolisso und Leroy Sané draußen. Anzeige

Ebenfalls wieder in der Münchner Startelf des Spiels in der heimischen Arena stehen Torjäger Robert Lewandowski, der im Pokal nur als Joker kam, sowie die Abwehrspieler Jerome Boateng, David Alaba und Benjamin Pavard. Sie sollen der zuletzt wackeligen Defensive mehr Halt geben. Flick hat das Team auf sechs Positionen verändert. Ob das reicht? "Es war ein brutaler Weckruf in Kiel", meinte der Coach, der sein Team dazu aufforderte, wieder aktiver zu verteidigen. Seit zehn Bundesliga-Spielen haben die Bayern in jedem Spiel mindestens ein Gegentor kassiert. "Wenn kein Druck auf dem Ball ist, muss ich als Abwehrreihe einfach fallen", monierte Flick vor dem Anpfiff. Seiner Mannschaft haben zuletzt "ab und zu" ein paar Meter in der Defensive gefehlt.