Bayern-Trainer Flick über den "Rabauken"-Aufschrei von Müller und dessen Coaching-Fähigkeiten

Beim FC Bayern München steht ein Trainer an der Seitenlinie – und noch einer auf dem Platz. Beim 4:0-Sieg des FC Bayern München über Atlético Madrid im ersten Gruppenspiel der Champions League überzeugte Thomas Müller einmal mehr als Taktgeber und Anführer auf dem Platz. Der 31 Jahre alte Ex-Nationalspieler, der für den an Corona erkrankten Serge Gnabry auf die Rechtsaußen-Position rückte, fuhr in einer intensiven Partie sogar einmal aus der Haut. "Wollt ihr mich verarschen? Was ist hier los? Wir spielen gegen Atlético Madrid, die größten Rabauken im europäischen Fußball. Und das ist dann Gelb, oder was", schimpfte der Ex-Weltmeister, als er für einen harten Zweikampf mit Kieran Trippier in der 21. Minute beim Stand von 0:0 eine Gelbe Karte sah.