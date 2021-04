Kommentar zum FC Bayern: Oliver Kahn muss den Eiertanz um Hansi Flick beenden

Doch so beeindruckend geschlossen das Team auch auftritt, so unentschlossen zeigen sich die Bosse. Flick eiert weiter rum, wenn es um seine Zukunft geht – trotz Vertrags bis 2023. Statt ein klares Bekenntnis abzugeben, kokettiert er mit der Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw und niemand spricht ein Machtwort. Zwar beteuert (immerhin) Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, dass Flick bleibe, allerdings steht er damit zumindest öffentlich allein da. Sportdirektor Hasan Salihamidzic merkt man hingegen förmlich an, dass er gar nicht so unglücklich wäre, sollte er einen neuen Übungsleiter suchen müssen – oder dürfen.