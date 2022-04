Bayern-Trainer Julian Nagelsmann reagiert angefressen auf Protest des SC Freiburg: "Hätte es nicht gemacht"

Mit einer Mischung aus Ärger, Enttäuschung und Unverständnis hat Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf den Protest des SC Freiburg gegen die Wertung des Bundesliga-Spiels am vergangenen Samstag (4:1) reagiert. "Aus persönlicher Sicht kann ich nicht verstehen, dass Freiburg das macht. In den 18 Sekunden hätten sie - glaube ich - jetzt nicht zwei Tore gemacht. Und vielleicht auch eins nicht", meinte der Coach am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch beim FC Villarreal und zeigte sich sichtlich angesäuert: "Ich persönlich hätte es nicht gemacht, weil ich finde, dass man den Fehler eines Dritten ausnutzt, um zu Punkten zu kommen, weil der Druck der Fans und Sponsoren so groß wird."

