Bayern-Trainer Nagelsmann gibt Einblick in Aufbautraining für Kimmich: "Gibt klare Vorgaben"

Für Joshua Kimmich entwickelte sich seine Corona-Infektion zu einer Tortur. Der Mittelfeld-Star des FC Bayern wurde im November nach vorangegangener Quarantäne positiv auf das Coronavirus getestet und hatte seither sechs Pflichtspiele verpasst. Aufgrund von aufgetretenen Folgeschäden muss der 26-Jährige sogar noch bis ins kommende Jahr aussetzen. Sein Trainer Julian Nagelsmann erklärte in "sieben bis zehn Tagen" wieder mit der Arbeit am Comeback seines Leistungsträgers arbeiten zu wollen. "Es hängt von der Diagnostik ab", erklärte der Coach der Münchener am Samstag bei Sky. "Dann wird er aufgebaut, wie ein Spieler, der vier Wochen verletzt war." Anzeige

Grundsätzlich hat Nagelsmann keine Zweifel, dass Kimmich die Bayern schon bald wieder tatkräftig unterstützen kann. "Es gibt klare Vorgaben, wie wir steigern können", so der Bayern-Trainer weiter und verwies auf die vorbildliche Einstellung seines Schützlings. "Joshua ist einer, der extrem brennt." Dabei müsse man jedoch auch beachten, dass "er wenig Verletzungen hatte in seiner Karriere" und somit "wenig Erfahrung mit solchen Situationen" aufweisen würde. Mut mache aber, dass er ein Spieler sei, "der immer will".

Umso schwerer ist es für Kimmich, zum Warten verdammt zu sein. "Die restlichen drei Spiele in diesem Jahr schaue ich mir noch von der Couch aus an und ab Januar attackieren wir dann wieder zusammen", hatte Kimmich zuletzt via Instagram bekräftigt. Ersetzt wird er gegen Mainz einmal mehr durch den Franzosen Corentin Tolisso.