Bayern-Trainer Julian Nagelsmann erklärt: Deshalb setze ich auf Josip Stanisic in der Startelf gegen Gladbach

Der FC Bayern München startet beim Pflichtspiel-Debüt seines neuen Trainers Julian Nagelsmann mit einer runderneuerten Abwehrformation in die Saison. Die größte Überraschung: Der 21 Jahre alte Josip Stanisic aus dem Regionalliga-Kader des Rekordmeisters darf von Beginn an gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr/Sat1/DAZN) spielen. "Er hat eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt", erklärte Nagelsmann seine Wahl vor Anpfiff bei Sat1. "Er war die ganze Zeit da und ist topfit." Die Viererkette komplettieren Niklas Süle, Neuzugang Dayot Upamecano und Alphonso Davies. Benjamin Pavard fehlt verletzungsbedingt.

Und Stanisic darf den Weltmeister von 2018 ersetzen. Für den deutsch-kroatischen Verteidiger ist es erst sein zweiter Pflichtspiel-Einsatz für die Bayern. Zuletzt kam Stanisic beim 1:1 des FCB gegen Union Berlin noch unter Ex-Trainer Hansi Flick zum Einsatz. In der zweiten Mannschaft, die seit dieser Saison in der Regionalliga spielt, war er in der vergangenen Spielzeit gesetzt. Der schnelle und robuste Außenspieler steht seit 2017 bei den Bayern unter Vertrag und durchlief seit der U17 alle Jungendmannschaften des Rekordmeisters. Für die deutsche U19 absolvierte Stanisic zwei Länderspiele.