Bayern-Trainer Nagelsmann bestätigt Süle-Ausfall gegen Villarreal: "Bitter für uns und für ihn"

Für Trainer Julian Nagelsmann und den FC Bayern München geht es im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Villarreal am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime Video) um den Verbleib in der Champions League. In der heimischen Allianz Arena gilt es, ein 0:1 aus dem ersten Vergleich umzubiegen. Schlechte Nachrichten für Nagelsmann: Abwehrchef Niklas Süle wird gegen das "Gelbe U-Boot" ausfallen. "Niki ist krank, der fehlt auf jeden Fall jetzt noch vier Tage. Er hat Influenza A. Das ist bitter für uns und für ihn. Er wird nicht zur Verfügung stehen, am Wochenende auch nicht", sagte der Bayern-Coach am Montag auf der Pressekonferenz.

Süle, der am Abschlusstraining der Münchener am Montag nicht teilnahm, hatte bereits am Samstag beim Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (1:0) mit leichtem Fieber kurzfristig passen müssen. Für ihn ist nun Lucas Hernández, den auf nationaler Ebene eine Oberschenkelprellung zur Pause zwang, der heißeste Anwärter auf den Platz in der Abwehrzentrale. Dieser wird wieder zum Kader gehören, wie Nagelsmann erklärte.

Ausfallen wird indes weiterhin Eric Maxim Choupo-Moting, der nach seiner Corona-Infektion und nachfolgenden Knieproblemen kürzer treten muss. Auch Corentin Tolisso und Bouna Sarr fallen weiter aus. "Sonst sind alle an Bord, wenn über Nacht nichts passiert", so der FCB-Coach weiter. Ein besonderes Sorgenkind ist jedoch wieder mal Leroy Sané. Der Fußball-Künstler klatschte nach seiner Auswechslung gegen Augsburg nach wirkungslosen 64 Minuten nur widerwillig mit Nagelsmann ab. Gegen Villarreal erwartet Nagelsmann eine Trotzreaktion vom Außenspieler. "So schnell er in den Frust abrutscht, so schnell kommt er auch wieder raus", erklärte der Bayern-Trainer: "Das ist nicht dramatisch."