Bayern-Trainer Julian Nagelsmann verrät Plan mit Kingsley Coman – Serge Gnabry muss "maximal fit" sein

Der FC Bayern München peilt in der Champions League den nächsten Sieg an. Im Heimspiel gegen Dynamo Kiew am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) muss Julian Nagelsmann wohl nur auf drei Akteure verzichten. "Ein nahezu kompletter Kader ist immer wichtig. Es ist immer eine Grundvoraussetzung, weil es die Konkurrenzsituation schärft", sagte der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz am Dienstagmittag. Neben den länger ausfallenden Sven Ulreich und Corentin Tolisso ist aber auch Kingsley Coman nach seinem Eingriff am Herzen noch kein Kandidat für den Kader. Das Trio könnte laut Nagelsmann nach der Länderspielpause Mitte Oktober wieder ins Aufgebot zurückkehren.

"King geht es gut, er strahlt, ist glücklich. Er ist froh, dass die Thematik vorbei ist. Er ist morgen noch keine Option. Wir haben schon vor der OP entschieden, dass wir ihn mal zwei Wochen aufbauen wollen. Er braucht aufgrund seiner Konstitution eine gute Grundlage, die wollen wir jetzt schaffen. Er hat gestern und heute teilintegriert mitgemacht und macht einen guten Eindruck. Wir wollen ihn auf 100 Prozent bekommen", sagte Nagelsmann. Coman war wegen Problemen am Herzen operiert worden, weil er phasenweise kurzzeitig über Atemprobleme geklagt hatte. Die Probleme wurden bei dem Eingriff durch eine Verödung behoben. Zur Nationalmannschaft reist der Offensivspieler daher nicht.

Den Sprung zurück in die Startelf gegen Kiew könnten Serge Gnabry und Jamal Musiala schaffen. "Mir geht es wieder besser", antwortete Gnabry auf eine Frage in der Pressekonferenz. Die beiden Offensivspieler kamen beim 3:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth nur zu einem Kurz-Einsatz, stehen jetzt aber wieder bei einhundert Prozent. "Man muss ein Auge drauf haben, weil er immer mal kleinere Wehwehchen hatte. Zu den wichtigen Anlässen muss er maximal fit sein. Er ist hoch professionell. Für mich ist er als Typ sehr wichtig, weil er immer gute Laune hat und Stimmung in die Mannschaft bringt. Spielerisch ist er wichtig, da er einen starken Abschluss hat", sagte Nagelsmann über Gnabry.