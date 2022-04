Bayern-Trainer Nagelsmann rechnet mit Ausfall von Hernandez und Coman gegen Bielefeld – Süle fehlt weiter

Für den FC Bayern München war das Aus in der Champions League gegen den krassen Underdog FC Villarreal so überraschend wie enttäuschend. Für Trainer Julian Nagelsmann gilt es dennoch, den Blick schnellstmöglich wieder auf das Geschehen in der Bundesliga zu richten. Denn da geht es nach dem K.o. im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach (0:5) für die Münchener nun um den letzten verbliebenen Titel in dieser Saison. "Wir müssen unseren Job erledigen und Meister werden", erklärte Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz.

