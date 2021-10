Bayern-Trainer Nagelsmann bestätigt vor Benfica-Spiel: Davies und Goretzka fallen aus, Hernández dabei

Der FC Bayern München strebt am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) bei Benfica Lissabon den dritten Sieg in dieser Champions-League-Saison an. Dabei kann Trainer Julian Nagelsmann aber nicht auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Alphonso Davies laboriert an einer Oberschenkel-Verletzung und bleibt in München. "Er hat keine strukturelle Verletzung vom letzten Spiel davongetragen, aber eine Müdigkeitserscheinung. Auch da ist das Risiko einer größeren Verletzung geblieben, deswegen muss er zuhause bleiben", sagte Nagelsmann: "Wir haben uns entschieden, in zuhause zu lassen und ihm drei, vier Tage Ruhephase zu geben, weil wir dann mit den nachfolgenden Spielen in Bundesliga, Pokal und Champions League noch ein ordentlich straffes Programm haben bis zu nächsten Länderspielpause, wo er wahrscheinlich auch wieder ein straffes Programm haben wird. Da müssen wir ein bisschen auf seine Gesundheit achten." Anzeige

Im Kader für das Spiel in Portugal fehlt neben dem Linksverteidiger auch Leon Goretzka. Gegen Leverkusen stand der deutsche Nationalspieler nur eine Halbzeit lang auf dem Platz. Jetzt stoppt den 26-Jährigen eine Erkältung, wie Nagelsmann erklärte: "Leon ist nicht in der Lage zu spielen. Vielleicht hätte er gespielt, wenn wir ihn reingeschmissen hätten, aber dann droht ein längerer Ausfall." Als Ersatz-Optionen denkt der FCB-Trainer über verschiedene Optionen nach. Möglich ist beispielsweise, dass Marcel Sabitzer zu seinem ersten Startelf-Einsatz für den deutschen Rekordmeister kommt. "Ich habe auch eine sehr offensive Option im Kopf, wir werden sehen. Sabitzer hat auch in Leipzig als Sechser gespielt, er kann das, er ist eine Option", so Nagelsmann.

Planen kann der Bayern-Trainer weiter mit Lucas Hernández. Der Weltmeister war am Tag zuvor in Madrid aufgrund der drohenden Haftstrafe bei Gericht erschien, stand aber am Dienstag schon wieder an der Säbener Straße auf dem Trainingsplatz. "Ich stelle keine Auffälligkeiten fest. Er ist positiv drauf, hat gut trainiert. Ich selbst kann nur von außen draufschauen und werde meine Meinung dazu nicht kundtun, weil es mich nichts angeht. Lucas kann das sehr gut trennen, ich bin mir sicher, dass er morgen gut spielt", sagte Nagelsmann. Neben Hernández kommt auch Benjamin Pavard wahrscheinlich nach der Sperre in der Bundesliga wieder in der Startelf zum Einsatz. Das ist zumindest der Plan des Cheftrainers: "Er wird wohl auf dem defensiven Flügel starten."

Nagelsmann sieht "einige Schlüsselspieler" bei Benfica