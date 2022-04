Bayern-Trainer Nagelsmann bestätigt Diagnose: Tolisso fällt mit Muskelfaserriss mehrere Wochen aus

Der FC Bayern München muss in den kommenden Wochen einmal mehr ohne Corentin Tolisso planen. Wie Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag bestätigte, erlitt der Mittelfeldspieler beim Bundesliga -Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag (4:1) einen Muskelfaserriss. " Ich habe das im Spiel gar nicht mitgekriegt und dann erst in München erfahren, dass er einen Faserriss hat ", sagte Nagelsmann. Der 27-Jährige wird erneut mehrere Wochen ausfallen.

Tolisso bleibt damit vom Verletzungspech verfolgt. Erst vor der Länderspielpause war der Franzose in der Liga gegen Union Berlin (4:0) nach wochenlanger Zwangspause zurückgekehrt, nachdem er ebenfalls aufgrund eines Muskelfaserrisses ausgefallen war. Zudem wurde er im Saisonverlauf unter anderem bereits durch Wadenprobleme und eine Corona-Infektion zurückgeworfen. "Er ist fertig mit der Welt. Es ist eine nicht ganz so leichte Situation für einen Spieler. Es tut mir sehr leid für ihn", so Nagelsmann weiter. Tolisso befinde sich nun in seiner Heimat Frankreich, um auf andere Gedanken zu kommen.

Der Mittelfeldspieler stand in der laufenden Saison unter Trainer Nagelsmann in 21 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen ihm drei Tore und drei Vorlagen gelangen. Gegen Freiburg wurde er erst in der 62. Minute für Leon Goretzka ins Spiel gebracht, musste in der 85. Minuten aber schon wieder für Verteidiger Niklas Süle weichen. Für die Bayern steht am Mittwoch als nächstes das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale beim FC Villarreal an (21 Uhr, DAZN). In der Liga geht es am Samstag gegen den FC Augsburg weiter (15.30 Uhr, Sky). Tolisso ist dann einmal mehr nur Zuschauer.