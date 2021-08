Bayern-Trainer Nagelsmann vor BVB-Duell: Hernandez muss "viel aufholen" – Tolisso wohl im Kader

Beim Duell der Branchenführer Borussia Dortmund und FC Bayern München ist Brisanz garantiert – auch wenn es nur um den nicht besonders hoch geschätzten Supercup geht. Dass am Dienstag (20.30 Uhr, Sat. 1 und Sky) in Dortmund auf beiden Seiten in Marco Rose (BVB) und Julian Nagelsmann (FC Bayern) zwei neue Trainer dabei sind, erhöht den Reiz. Im personellen Bereich sieht´s bei den Münchnern etwas besser aus als zum Bundesliga-Start. Anzeige

Sicher verzichten müssen die Münchener gegen den BVB einmal mehr auf ihre Leistungsträger in der Defensive Lucas Hernandez (Innenmeniskuseinriss) und Benjamin Pavard (Sprunggelenksverletzung). "Lucas hat heute ein bisschen was mit dem Ball gemacht. Er muss natürlich viel aufholen in körperlicher Sicht. Ich gebe ungern Prognosen ab. Ich freue mich, wenn er zurückkommt, aber er braucht die Zeit, alles auf Vordermann zu bringen. Dann gilt es mit 100 Prozent Fitness zurückzukommen", sagte Nagelsmann.

Näher dran an einer Rückkehr steht indes Corentin Tolisso. Der 27-jährige Mittelfeldspieler absolvierte beim FC Bayern nach seiner häuslichen Isolation wegen eines positiven Corona-Tests bereits einige Einheiten und steht wohl auch im Kader für das Supercup-Spiel. "Wir haben mit Tolisso jemanden, der wahrscheinlich sogar zurückkommt. Er hat gut mit der U23 trainiert und dann auch bei uns einen guten Eindruck hinterlassen. Wenn sich heute nichts mehr ändert, dann können wir ihn mitnehmen. Heute haben wir noch eine Einheit, dann schauen wir, wer gut er drauf ist. Da zählt dann auch ein bisschen das Bauchgefühl", erklärte Nagelsmann.