Bayern-Trainer Nagelsmann gibt Personal-Update: Süle zurück im Kader - Deadline für Kimmich-Anreise

Dem FC Bayern München kam die Länderspielpause gelegen: Die spielfreie Woche ermöglichte es dem deutschen Rekordmeister, personelle Aufbauarbeit zu leisten. Denn bei einigen Leistungsträgern deutet sich nach längerer Zwangspause eine Rückkehr an. Trainer Julian Nagelsmann gab sich vor dem anstehenden Bundesliga -Spiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) besonders hinsichtlich der Personalie Robert Lewandowski zuversichtlich, der angeschlagen von seiner Reise mit der polnischen Nationalmannschaft zurückgekehrt war. "Ich gehe davon aus, dass er im Kader ist und spielen kann", sagte der FCB-Coach am Freitag.

Bei dem Torjäger müsse man "noch schauen, wie die Rippe reagiert, wie schmerzempfindlich sie ist." Grundsätzlich sei Lewandowski jedoch ein Spieler "mit einer extrem hohen Schmerztoleranz." So werde ein Einsatz gegen Freiburg angestrebt – auch um den nötigen Rhythmus für das nachfolgende Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Villarreal am Mittwoch zu sammeln.

Leon Goretzka, der nach überstandenen Hüftproblemen bereits gegen Union Berlin (4:0) wieder in den Kader zurückkehrte, sei ebenso ein Kandidat für die erste Elf. Ein Haken: "Leon hat ein bisschen muskuläre Probleme", erklärte Nagelsmann. "Aber ich würde ihn gerne spielen lassen, er hat herausragend trainiert." Bei ihm müsse man die Entwicklung bis zum Spiel noch abwarten. In der Liga hatte der 27-Jährige zuletzt im Top-Spiel gegen Borussia Dortmund im Dezember für die Münchener auf dem Platz gestanden. Auch Innenverteidiger Niklas Süle ist nach seinem Muskelfaserriss wieder eine Option: "Er hat wieder normal trainiert, man hat gesehen, dass ein bisschen Rhythmus fehlt. Es ist noch nicht ganz sicher, ob er beginnen wird. Aber es ist der Plan, dass er Spielzeit bekommt", sagte der Bayern-Trainer.

Weitere positive Nachrichten: Alphonso Davies, der nach einer Herzmuskelentzündung infolge einer Corona-Infektion zuletzt wieder langsam an das Mannschaftraining herangeführt wurde, wird bald wieder in den Spielbetrieb eingreifen können. "Phonzie wird zum Rückspiel gegen Villarreal wieder zur Verfügung stehen", sagte Nagelsmann. Die Münchener treten am 12. April in der heimischen Allianz Arena ein zweites Mal gegen den spanischen Vertreter an.