Bayern-Trainer Nagelsmann plant wieder mit Gnabry – Sabitzer und Goretzka fehlen weiter

In der Bundesliga geht´s für den FC Bayern mit einem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 in den Schlussspurt. Trainer Julian Nagelsmann könnte am Samstag (15.30 Uhr, Sky) auf eine ähnliche Aufstellung wie zuletzt im Champions-League-Match gegen den FC Barcelona setzen. Dem Bayern-Coach stehen fast die gleichen Spieler zur Verfügung. Lediglich der zuletzt angeschlagene Serge Gnabry (Adduktorenbeschwerden) ergänzt den Kader der Münchner. Über die Personalien sprach Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Freitagmittag. Anzeige

"Serge Gnabry wird wieder zur Verfügung stehen, er hat keine Probleme mehr", betonte Nagelsmann, der noch in der Königsklasse ohne den deutschen Nationalspieler auskommen musste. In der Bundesliga stand der Offensivspieler aber in allen 14 Partien auf dem Platz. Auf nicht so viele Einsätze kommt Leon Goretzka. Und am Samstag kommt auch kein weiterer hinzu. "Leon hat Probleme an der Patellasehne", erklärte der Bayern-Trainer, der kein Risiko eingehen möchte: "Das ist schmerzhaft, aber es kann auch nichts passieren. Da macht es noch keinen Sinn." Weiter pausieren muss auch Marcel Sabitzer mit einer Wadenverletzung. Während der Ex-Leipziger wohl in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigt, kann der deutsche Rekordmeister in diesem Jahr mit Joshua Kimmich und Eric Maxim Choupo-Moting nicht mehr planen. Beide haben laut Nagelsmann nach der Corona-Infektion noch eine "leichte Infiltrationen in der Lunge".

Eine Startelf-Garantie bekommt Corentin Tolisso aufgrund der Ausfälle im zentralen Mittelfeld (Kimmich, Goretzka, Sabitzer). Der französische Nationalspieler kämpft aktuell noch um einen neuen Vertrag. Vom Aufschwung des 27-Jährigen ist Nagelsmann nicht überrascht: "Er ist sehr glücklich aktuell, da er zuvor nicht seinem eigenen Anspruch gerecht geworden ist. Er ist ein sehr wichtiger Spieler und spielt eine gute Rolle. Körperlich geht er an seine Grenzen aktuell, auch morgen wird er wieder spielen, er steigert sich von Spiel zu Spiel." Zuletzt hatte die Bild berichtet, dass Tolisso noch im Winter verkauft werden soll. Demnach seien die italienischen Klubs AS Rom und Inter Mailand an einem Transfer interessiert. Der FC Bayern würde aufgrund der kurzen Restlaufzeit des Vertrages nur noch in der nächsten Transferperiode eine Ablösesumme kassieren. "In der Zukunftsgestaltung eines Spielers spielt man als Trainer nur einen ganz kleinen Teil. Da gehen immer Dinge über den eigenen Einfluss hinaus", sagte Nagelsmann.