Bayern-Trainer Nagelsmann gibt Update: Süle gegen Leverkusen dabei – Neuer gegen Salzburg?

Der FC Bayern München kann beim Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit Innenverteidiger Niklas Süle planen. Das bestätigte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz. "Er macht einen guten Eindruck und hat keine Probleme mehr", sagte der FCB-Coach. "Er steht ganz normal zur Verfügung und wird im Normalfall morgen auch spielen".

Süle war bereits zwei Tage vor dem Topspiel am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 26 Jahre alte Nationalspieler hatte die Einheiten an der Säbener Straße zuvor aufgrund von Rückenproblemen ausgelassen. "Er hat einen Schlag auf die Lendenwirbelsäule gekriegt, da macht die Muskulatur dann relativ lange zu", so Nagelsmann. Nun sei er jedoch wieder "freier". Neben Süle werden auch Josip Stanisic, Marcel Sabitzer und Bouna Sarr, die zuletzt kürzer treten mussten, zum Kader gehören.

Stammkeeper Manuel Neuer, der nach einer Knieoperation vier Wochen ausgefallen war, wird dagegen gegen Leverkusen noch keine Option sein. Zwar habe er "ein bisschen mehr gemacht im Teamtraining", mit nur einer Einheit wäre es jedoch "blauäugig" ihn gegen die Werkself schon wieder im Wettkampfmodus zu belasten. "Wir gucken, inwieweit das gegen Salzburg sinnvoll ist. Das ist ein Ziel, wo es unter Umständen klappen kann", so Nagelsmann mit Blick auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am kommenden Dienstag.

Positive Signale sieht der Bayern-Coach auch bei Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler habe seine Patellasehnenprobleme nahezu vollständig überwunden. "Leon macht gute Fortschritte und ist überwiegend schmerzfrei", erklärte Nagelsmann. "Ich bin zuversichtlich, dass er bald wieder einsteigen kann. Wir versuchen es in den nächsten 1-2 Wochen so weit hinzukriegen, dass er Teile vom Mannschaftstraining mitmachen kann". Ebenso seien Alphonso Davies (Herzmuskelentzündung) und Corentin Tolisso, der nach seinem Muskelfaserriss das Lauftraining wieder aufgenommen hat, "für die nächsten 1-2 Wochen noch kein Thema".