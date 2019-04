Bayern-Trainer Niko Kovac vor BVB-Duell: Keine Probleme bei David Alaba, Optimismus bei Manuel Neuer

Die Spannung ist so groß vor dem Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund an diesem Samstag (18.30 Uhr). Bayern-Trainer Niko Kovac gibt sich auf der Pressekonferenz vor dem Match optimistisch. "Die erste Halbzeit im Hinspiel war richtig gut. Genau so müssen wir es zwei Halbzeiten lang auf den Platz bringen. Dann haben wir große Chancen, das Spiel zu gewinnen", so Kovac.

Der Bayern-Trainer kann wahrscheinlich fast auf seinen gesamten Kader zurückgreifen - nur Arjen Robben und Alphonso Davies fallen weiter aus. Über eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer und David Alaba sagt der Bayern-Trainer: "Alaba hat heute mittrainiert, ich gehe davon aus, dass er für das Wochenende bereit ist. Neuer hatte einen Belastungstest, der soweit in Ordnung war. Wir werden morgen im Mannschaftstraining sehen, wie es klappt. Ich bin sehr optimistisch."

Die heißesten Duelle des BVB und dem FC Bayern der letzten Jahre

Noch sind zwei Titel möglich. Im Pokal trennt die Bayern noch ein Erfolg vom Endspiel am 25. Mai in Berlin. RB Leipzig, Werder Bremen und der Hamburger SV sind die möglichen Gegner. Der einzige, der vor der Auslosung am Sonntag in der ARD-Sportschau in den Köpfen steckt, heißt aber Dortmund. "Wir wissen, was wir am Samstag zu tun haben", tönte Thomas Müller. Auch Robert Lewandowski weiß, worum es geht: "Der Sieger macht einen großen Schritt nach vorne zum Meistertitel."

In den vergangenen zehn Liga- und Pokalpartien gelangen den Münchnern fünf Siege. Der BVB gewann dreimal. Zwei Partien endeten Remis. Bei einem dieser beiden Unentschieden setzte sich am Ende der FC Bayern im Pokalfinale 2016 mit 4:3 im Elfmeterschießen durch. Auffällig: In den vergangenen drei Bundesliga-Heimspielen gegen die Borussia behielt der Rekordmeister bei drei Siegen und einer Tordifferenz von 15:2 deutlich die Oberhand. "Es wird ein interessantes Spiel auf Augenhöhe. Die Mannschaft, der Klub, die Fans: Wir werden alles daran setzen, das Spiel zuhause zu gewinnen. Wir wissen alle, worum es geht und was wir sowohl offensiv als auch defensiv zu tun haben", sagt Kovac.

Die mediale Wucht ist extrem

Der deutsche Clasico wird in 205 Länder übertragen, 16 internationale TV-Sender berichten mit eigenen Teams aus der Allianz Arena. 25 Kameras für die Übertragung eines Bundesliga-Spiels bedeuten nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) einen Höchstwert. Für spektakuläre Aufnahmen sollen eine Drohne und eine Flycam sorgen. Erstmalig wird hinter den Toren eine fernbediente Mini-Ultra-Slowmotion-Kamera eingesetzt, deren Blickwinkel unmittelbar durch das Tornetz ausgerichtet ist.

Diese Spieler waren für den FC Bayern und den BVB aktiv Robert Lewandowski und Mario Götze: Zwei Profis, die in ihrer Karriere schon für den BVB und den FC Bayern aktiv waren.

Der FC Bayern tritt als Jäger an, seit er die Spitzenposition am vergangenen Samstag mit dem 1:1 in Freiburg räumte und den durch zwei Treffer in der Nachspielzeit gegen den VfL Wolfsburg erfolgreichen BVB wieder vorbeiziehen ließ. Seit Jürgen Klopps BVB-Zeiten steckte im bayerisch-westfälischen Vergleich nicht mehr so viel Brisanz. Im April hatten sich die Münchner zuletzt stets deutlich von der nationalen Konkurrenz entfernt. Ähnlich knapp war es im Titelkampf sieben Runden vor Schluss zuletzt vor neun Jahren, als der Rekordmeister nur einen Punkt vor dem FC Schalke 04 lag.

