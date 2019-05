Bayern-Trainer Niko Kovac schreibt Geschichte: Pokalsieg "macht mich froh und stolz"

Niko Kovac hat es vollbracht! In seiner ersten Saison als Trainer des FC Bayern München hat der Kroate gleich das Double geholt - und quasi nebenbei Geschichte geschrieben. Mit dem Finalsieg im DFB-Pokal gegen RB Leipzig (3:0) wurde er zum FCB-Pionier: Kovac gewann sowohl als Spieler (2003) als auch als Trainer der Münchner das Double mit den Münchnern - das war zuvor noch niemandem gelungen. Entsprechend gelöst zeigte Kovac sich nach Schlusspfiff - sichtlich erleichtert nach einer strapaziösen Saison.

"Ich freue mich, Emotionen sind drin" , erklärte Kovac nach dem Spiel in der ARD. Der Kroate konnte als erster Trainer den Pokal mit einem anderen Klub verteidigt. Im Vorjahr stand Kovac mit Eintracht Frankfurt im Endspiel - und bezwang die Bayern in seinem letzten Spiel als SGE-Trainer . Anschließend weinte Kovac. "Letztes Jahr waren Tränen. Heute war es weniger emotional, ohne Tränen Ich bin aber schon froh." Nach der Siegerehrung ließ sich der Doublesieger von den Münchner Fans feiern, laute "Kovac, Kovac"-Sprechchöre hallten durch das Berliner Olympiastadion.

Kovac bleibt trotz Double bescheiden: "Ich bin nur ein Teil des Ganzen"

Kovac, in der Saison nicht nur einmal höchst umstritten, bewertete die Situation mit der ihm typischen Berliner Nüchternheit. "Ich habe mich bei den Fans für die Unterstützung bedankt. Wir hatten im Oktober und November schwierige Zeiten. Die Fans haben uns geholfen, aus der Talsohle rauszukommen." Deshalb stellte der bescheidene 47-Jährige ("Ich bin nur ein Teil des Ganzen") sich vor die Fankurve, nahm das Megafon in die Hand und richtete einige Worte an die mitgereisten FCB-Anhänger, die Kovac im Gegenzug feierten - zwischen Trainer und Fans scheint eine enge Verbindung entstanden zu sein.