Transfer-Ziel des FC Bayern: Eduardo Camavinga offenbar im Fokus von PSG

Eduardo Camavinga gehört in diesem Sommer zu den heißesten Transfer-Kandidaten. Der Mittelfeldspieler von Stade Rennes wurde bereits mit den Top-Klubs FC Bayern und Real Madrid in Verbindung gebracht. Jetzt gibt es wohl einen weiteren Interessenten. Wie die L'Equipe berichtet, steigt Paris Saint-Germain in den Verhandlungspoker um das 18-jährige Top-Talent ein. Es habe bereits ein Treffen zwischen den beiden Vereinen aus der Ligue 1 gegeben. PSG-Sportdirektor Leonardo und Florian Maurice, Technischer Direktor von Rennes, sollen sich dem Bericht zufolge bei einem Gespräch über Camavinga unterhalten haben.

Camavinga bereits Nationalspieler

"Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass mir das nicht gefällt. Natürlich ist es schön, wenn zwei große Klubs Interesse zeigen. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt, sich darauf zu konzentrieren", hatte Camavinga zuletzt gegenüber TF1 gesagt. Der 18-Jährige kommt trotz seines jungen Alters bereits auf 33 Einsätze in der aktuellen Saison. Im September hatte der Mittelfeldspieler sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft gegeben.

"Er ist ein riesiges Talent. Mbappé ist Stürmer, bekommt deshalb viel mehr Aufmerksamkeit und ist eine große Nummer. Aber Camavinga ist definitiv auf einer Stufe mit ihm", sagt Ex-Profi Willi Sagnol gegenüber dem SPORTBUZZER. Der Franzose kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. "Er hat so ein großes Potenzial. So ein Potenzial ist zu ungewöhnlich, um wahr zu sein." Der 18-Jährige könne verteidigen aber auch angreifen. Camavinga habe eine "herausragende Technik." Sagnol weiter: "Er antizipiert sehr gut, weiß schon, was er machen will, bevor er den Ball bekommt", sagt der frühere französische Nationalspieler. Camavinga sei ein Denker. "Er spielt schon fast wie ein 30-Jähriger. Seine Fähigkeit, das Spiel zu analysieren, ist sehr ungewöhnlich", so Sagnol.