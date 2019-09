Bayern-Boss Uli Hoeneß droht Bundestrainer Joachim Löw: "Bevor das stattfindet..."

Uli Hoeneß trat noch mal als polternder Wut-Bayer auf. Der in knapp zwei Monaten scheidende Präsident des FC Bayern München verspürte gegenüber der Sport Bild Redebedarf. Es ging erneut um den Torwart-Disput in der deutschen Nationalmannschaft. Der 67-Jährige drohte offenbar dem DFB damit, keine Spieler des FC Bayern mehr an den DFB abzustellen.

Hoeneß: "Werden das nie akzeptieren"

Manuel Neuer: Die Bilder seiner Karriere Manuel Neuer hat als Spieler bereits unzählige Titel gewonnen - das ist die Karriere des Weltmeisters in Bildern! ©

Doch was wäre passiert, wenn ter Stegen die Bayern-Keeper in der Nationalmannschaft abgelöst hätte? "Bevor das stattfindet, werden wir keine Nationalspieler mehr abstellen", so Hoeneß. Neben Neuer stehen mit Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry aktuell insgesamt fünf Bayern-Spieler im DFB-Aufgebot.

Löw will ter Stegen offenbar einsetzen

In den beiden kommenden Länderspielen gegen Argentinien am 9. Oktober sowie in Estland am 13. Oktober dürften die Stars des deutschen Rekordmeisters wieder dabei sein. Laut Sport Bild plant Bundestrainer Joachim Löw mit einem Einsatz von ter Stegen in mindestens einer Partie.

