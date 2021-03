Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß fordert Hilfe für Amateurfußball: "Bundesliga muss Geld bereitstellen"

Der "Patient Amateurfußball" will endlich wieder loslegen - darf aber nach jüngsten Entscheidungen der Politik nicht. Die Verbandsspitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) kritisierte zuletzt die neuen Corona-Beschlüsse von Bundesregierung und Länderchefs. Der frühere Bayern-Präsident Uli Hoeneß sieht die Bundesliga-Klubs gefordert. "Die Pandemie ist ein Riesenproblem für den Jugendfußball. Es sind 100.000 Jugendliche ausgetreten, weil sie nicht mehr trainieren können. Es müssen Konzepte her. Auch die Bundesliga muss mithelfen. Wir brauchen die Nachwuchsarbeit und den Amateurfußball", sagte Hoeneß bei seinem ersten Auftritt als RTL -Experte beim WM-Quali-Spiel zwischen Deutschland und Island.

Hoeneß fordert: "Die Bundesliga muss Geld bereitstellen"

Die Basis sorgt sich um den Nachwuchs und die Zahl an Ehrenamtlichen und Personen im Trainerbereich. Sie leidet auch unter erheblichen finanziellen Belastungen. So lauteten einige der Erkenntnisse aus einer Umfrage, an der mehr als 100.000 Personen teilnahmen. 61 Prozent der Befragten geben an, dass sich Corona auf die finanzielle Situation ausgewirkt hat, zum Teil ist von einer existenzbedrohenden Lage die Rede. Finanzielle Unterstützung könne der DFB laut DFB-Chef Fritz Keller und Vizepräsident Rainer Koch allein schon wegen seiner Gemeinnützigkeit nicht leisten. Für Ex-Bayern-Boss Hoeneß müsse dem Amateurfußball von anderswo finanziell geholfen werden. "Wenn der Jugend- und Amateurfußball kaputt geht, können wir keinen Profi-Fußball mehr spielen. Die Bundesliga muss Geld bereitstellen. Es geht den meisten Vereinen weitaus schlechter als den meisten Bundesliga-Vereinen", betonte Hoeneß.