Bayern-Vorstand Kahn über PSG, Gnabry, Neuer und Unterschiede zu den CL-Titeln 2001 und 2013

Oliver Kahn hat die Mannschaft des FC Bayern München nach dem Erreichen des ersten Champions-League-Finals seit sieben Jahren in den höchsten Tönen gelobt. In Sachen Verbesserungen für die Zukunft gehe es "nur noch um Zentimeter", erklärte der Vorstand der Münchner auf einer Pressekonferenz am Tag nach dem 3:0 gegen Olympique Lyon im Halbfinale der Königsklasse. "Diese Mannschaft bewegt sich auf einem absoluten Top-Niveau", sagte der Ex-Torwart vor dem Endspiel am Sonntag gegen Paris Saint-Germain.

Vor allem Trainer Hansi Flick ist aus Sicht des 51-Jährigen Garant des Erfolgs. Der frühere Assistent von Bundestrainer Joachim Löw habe seit seinem Antritt im November 2019 "der Mannschaft eine Struktur und den wichtigen Spielern das Selbstvertrauen gegeben", betonte Kahn. "Die Mannschaft spielt nach einer klaren Idee und mit einer enormen Intensität. (...) Dazu kommt, dass viele Spieler sehr, sehr hungrig sind auf diesen Titel. Ob es Lewandowski ist, Kimmich oder Davies - oder andere, die diesen Titel noch nicht gewonnen haben."

Kahn "kein Freund generationsübergreifender Vergleiche"

Kahn grenzt den momentanen Erfolgslauf der Münchner auch klar ab: so gebe es deutliche Unterschiede zu den Titeln 2001 (an dem Kahn mit seinen gehaltenen Elfmetern im Finale gegen Valencia entscheidenden Anteil hatte) und 2013. Er sei "kein Freund, generationsübergreifende Vergleiche zu machen", sagte Kahn. "Wir waren damals getrieben von der unangenehmen Niederlage 1999. Das hat uns extrem angetrieben. Bei Lahm und Schweinsteiger gab es eine ähnliche Situation mit dem Finale dahoam. Sie waren beseelt und getrieben, das in Ordnung zu bringen", sagte Kahn. "So ein Negativerlebnis hat die heutige Mannschaft nicht."

Stattdessen seien die Bayern der Saison 2019/20 "angetrieben von der Motivation, immer besser werden zu wollen. Das zeichnet große Mannschaften aus", so Kahn weiter. Die Mentalität und Leistungsbereitschaft der Spieler sei beendruckend. Dass die Partie gegen Lyon trotz des deutlichen Ergebnisses nicht immer überzeugend lief, war aus Sicht des Bayern-Vorstands vor allem mit Blick auf das 8:2 im Viertelfinale gegen Barcelona zu erwarten. "Ich habe häufig Mannschaften gesehen, die nach so einem grandiosen Sieg nicht nachlegen konnten. man muss auch bedenken in welchem Umfeld wir uns befinden: ohne Emotionalität der Zuschauer, das macht den Sport eigentlich aus." All dies stecke die Mannschaft "seit Monaten" weg.

Ein Sonderlob verdienten sich neben Flick insbesondere Doppeltorschütze Serge Gnabry und Torwart Manuel Neuer. Das 1:0 Gnabrys in einer schwierigen Phase bezeichnete Kahn "guten Gewissens als weltklasse" und fügte hinzu: "Er ist ein Spieler, der sich auch in den letzten Monaten weiterentwickelt hat. Seine Leistungskurve geht von Jahr zu Jahr nach oben. Er ist noch nicht ganz oben angekommen und bringt schon Top-Leistungen." Neuer hatte beim Stand von 0:2 eine wichtige Parade gezeigt und so verhindert, dass die Franzosen den Weg zurück ins Spiel finden. Kahn nennt Neuer "einmalig" und sieht den mittlerweile 34-jährigen Kapitän noch immer auf der Höhe seiner Schaffenskraft. Kahn: "Ein Torwart wird keinesfalls schlechter, sondern Stück für Stück immer besser. Ein Torwart kann viele, viele Jahre auf hohem Niveau spielen."

Kahn: Bei Neymar und Mbappé "geht die Post ab"

Trotz des starken Bayern-Laufs mit mittlerweile 20 Siegen in Folge warnt Kahn vor Paris Saint-Germain. Gelegentliche defensive Aussetzer wie gegen Lyon dürfe man sich gegen die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel keinesfalls erlauben. "Wenn wir da den Ball verlieren gegen PSG, gegen Neymar und Mbappé, dann geht die Post ab", sagte Kahn, der seit Januar zum Vorstandsteam des FCB zählt und zum 1. Januar 2022 den Posten von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge übernehmen soll.

