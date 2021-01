Bayern-Vorstand Oliver Kahn: Thomas Müller könnte "jederzeit" im DFB-Team spielen

Für Bayern-Vorstand Oliver Kahn wäre eine Rückkehr von Thomas Müller in die deutsche Nationalmannschaft rein leistungsmäßig gerechtfertigt. „Von seiner Qualität her könnte Thomas jederzeit in der Nationalmannschaft spielen“, sagte der ehemalige Nationaltorhüter der Bild zum Start ins EM-Jahr. „Jogi Löw will das im Frühjahr neu bewerten“, ergänzte der 51 Jahre alte Kahn.

