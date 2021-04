Fans reagieren auf Vorstands-Rüffel für Bayern-Trainer Flick: "Mir wird übel"

Der Streit beim FC Bayern eskaliert. Am Samstag hat Trainer Hansi Flick nach dem 3:2-Sieg in Wolfsburg öffentlich erklärt, dass er den Verein zum Saisonende verlassen möchte. In den Tagen zuvor hatte er diesen Wunsch bereits der Vereinsführung erklärt. Die Klub-Bosse wurden von der Bekanntmachung aber offenbar überrascht – und reagierten nun einen Tag später. "Der FC Bayern missbilligt die nun erfolgte einseitige Kommunikation durch Hansi Flick und wird die Gespräche wie vereinbart nach dem Spiel in Mainz fortsetzen", rüffelte der Klub seinen Trainer in einer Mitteilung.

