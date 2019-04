Bayern-Wunschspieler Callum Hudson-Odoi fällt mit Achillessehnenriss monatelang aus

Bayern-Wunschspieler Callum Hudson-Odoi muss monatelang pausieren. Der 18 Jahre alte Angreifer des FC Chelsea zog sich nach eigenen Angaben am Montagabend beim 2:2 der Londoner gegen den FC Burnley einen Riss der Achillessehne zu. "Ich bin wirklich sauer", twitterte der englische Nationalspieler in der Nacht zum Dienstag. "Ich muss hart arbeiten und versuchen, stärker für die nächste Saison zurückzukommen." Die Münchner hatten in den vergangenen Monaten intensiv um den Jungstar geworben - ob das Interesse durch die schwere Verletzung erkaltet, bleibt abzuwarten.