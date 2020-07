Bayern-Youngster Davies legt kräftig zu - auch Silva und Thuram stark: Die Marktwert-Gewinner der Bundesliga

Im April hatten die Marktwert-Experten von transfermarkt.de die Werte aller Bundesliga-Spieler in einem Update teils deutlich nach unten korrigiert. Grund war die Corona-Krise, die weitreichende finanzielle Folgen für die Fußball-Branche hat und sich damit auch auf den Transfermarkt auswirken wird. Mit dem neuen Update legen einige Bundesliga-Stars wieder deutlich zu.

Alphonso Davies verzeichnet mit 15 Millionen Euro in absoluten Zahlen betrachtet das höchste Plus aller Erstliga-Profis. Der Linksverteidiger des FC Bayern München startete in dieser Saison beim Rekordmeister durch. Dort ist der 19 Jahre alte Kanadier vom Supertalent zum Stammspieler gereift. Davies rückt mit seinem neuen Marktwert von 60 Millionen Euro auf Platz zwei der weltweit wertvollsten Teenager hinter BVB-Stürmer Erling Haaland vor, der unverändert bei 72 Millionen Euro bleibt.

Prozentual konnten andere Bundesliga-Kicker ihren Marktwert allerdings noch deutlicher steigern. Der SPORTBUZZER zeigt die größten Gewinner - klickt euch durch die Galerie.