BBC: Juventus Turin lehnt Transfer von Paulo Dybala zu Tottenham Hotspur ab

Schlechte Nachrichten für Fans von Tottenham Hotspur . Wie der englische BBC-Korrespondent David Ornstein berichtet, ist der Wechsel von Paulo Dybala zu den "Spurs" endgültig vom Tisch. Der aktuelle Verein des Argentiniers Juventus Turin hat sich offenbar dafür entschieden, ihren Mittelfeld-Star zu behalten. Zuletzt wurde bereits berichtet, dass der Transfer zum englischen Erstligisten bereits in trockenen Tüchern sei . Dem ist laut der BBC allerdings nicht so.

Cristiano Ronaldo ist in illustrer Gesellschaft, wenn es um große Namen bei Juventus Turin geht. 25 der größten Stars, die jemals bei der "Alten Dame" spielten - und was sie heute machen. ©

Der Däne, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, ist bei Manchester United und Real Madrid als Neuzugang im Gespräch. Verhandlungen über eine Verlängerung seines Arbeitspapiers waren zuletzt ins Stocken geraten. Wie nun anscheinend auch der Wechsel von Dybala. Sky Sports berichtete zuletzt im Rahmen der vermeintlichen Einigung über eine Ablösesumme in Höhe von knapp 70 Millionen Euro. Damit läge der Argentinier 15 Millionen Euro unter seinem geschätzten Marktwert (transfermarkt.de).

Im Transfer-Poker um Dybala tauchte neben Eriksen noch ein weiterer Name immer wieder auf: Romelu Lukaku. Übereinstimmende Medien aus Italien und England berichteten von einem Mega-Tauschgeschäft, das einen Deal zwischen Juventus Turin und Tottenhams Liga-Konkurrenten Manchester United beinhalten sollte. Demnach sollten der Argentinien-Star und Lukaku noch in dieser Transferperiode die Klubs tauschen. Nun kam der belgische Mittelstürmer allerdings am Donnerstag am Mailänder Flughafen an - offenbar um einen Deal mit Inter Mailand abzuschließen.