BC Gifhorn: Der neue Vorstand packt gleich an

"Glatt gelaufen"

„Es ist alles glatt gelaufen, so wie wir das geplant hatten“, freute sich Andreas Strom, der bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung von den knapp 30 Anwesenden einstimmig zum ersten Vorsitzenden des Box-Vereins gewählt wurde. Auch der Rest seines Vorstandsteams fand in der Johann-Trollmann-Halle die volle Zustimmung.

Nachfolge früher übernommen

Nötig wurde die Versammlung, weil Werner Kasimir zum Ende des vergangenen Jahres als BCG-Chef zurückgetreten war. „Das kam überraschend für uns“, sagte Strom, der Kasimirs Nachfolge nun ein halbes Jahr früher übernimmt, als ursprünglich gedacht. Und der 40-Jährige betonte: „Jetzt gucken wir nach vorn.“

Profi-Europameister entwirft Homepage

Er selbst soll die BCG-Zukunft nach dem Willen der Mitglieder in exponierter Stellung gestalten; zum zweiten Vorsitzenden wurde im Rahmen der etwa 40-minütigen Veranstaltung Ralf Böning bestimmt. „Er ist ein begeisterter Box-Fan, wir sind froh, dass er sich entschlossen hat, uns zu unterstützen“, erklärte Strom. Gleiches gelte für den neuen Sportwart, Profi-Europameister Patrick Rokohl: „Er wird uns Rückendeckung geben, für uns auch eine neue Homepage entwerfen.“

Schatzmeister kündigt Abschied an

Einzig Harald Ahrens musste sich als amtierender Schatzmeister nicht zur Wahl stellen, fungierte stattdessen als Wahlleiter. „Er ist im Vorstand definitiv ein große Stütze, ohne ihn wäre es sehr schwer“, erklärte Strom. Während Ahrens angekündigt hat, nur noch bis zum Sommer im Amt bleiben zu wollen, würden die übrigen Mitglieder der Führungsmannschaft für ein Jahr gewählt.

BC Gifhorn Gastgeber im Halbfinale

Und der Vorstand packt gleich an. Zunächst steht das Halbfinale der Verbandsmeisterschaften am 25. Januar (11 und 16 Uhr) in der Johann-Trollmann-Halle im Fokus, „das wollen wir erst mal bewältigen“, so Strom. „Danach schauen wir, wo wir uns neu aufstellen oder Korrekturen vornehmen müssen.“