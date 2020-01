BC Gifhorn will beim Heimspiel glänzen

Der Start des BC Gifhorn in die Verbandsmeisterschaften ist etwas dürftig ausgefallen. Bei der Auftaktveranstaltung in Wolfenbüttel gab’s in drei Boxkämpfen nur einen Sieg; doch Chefcoach Vitali Boot hat Hoffnung auf eine erfreulichere Bilanz am Samstag (11 und 16 Uhr). Dann steigt in der Johann-Trollmann-Halle das BCG-Heimspiel.