BCG-Boxer Bier: Finale verpasst, aber die Leistung stimmt

Beim Punktsieg über den Niederländer Tony Jas am Donnerstag hatte man Bier die lange Kampfpause angemerkt, am Freitag lief es im zweiten Fight schon besser. "Die Leistung hat gestimmt. Nick hat viel mehr gemacht, der Gegner war aber auch richtig unbequem", berichtete Biers Coach Vitali Boot.

Die Steigerung war da, zum Sieg reichte es jedoch nicht: Nick Bier verlor seinen zweiten Kampf beim Cologne Boxing World Cup in Köln, der Weltergewichts-Boxer vom BC Gifhorn unterlag beim Vorbereitungsturnier für Olympia dem Schweriner Titelverteidiger Deniel Krotter knapp nach Punkten, machte seine Sache aber besser als noch am Vortag.

Dass sein Schützling im Halbfinale unterlag, sei aber "nicht schlimm", so Boot weiter. "Es war ein knapper Kampf. In der ersten Runde brauchte er noch Zeit, die zweite war okay, in der dritten war er dann klar besser." Zum Sieg reichte es nicht - wichtig sei aber ohnehin eher die Kampfpraxis gewesen. Zuvor hatte Bier über ein Jahr auf einen Fight warten müssen, die Corona-Pandemie bremste den 21-Jährigen aus.

Am Samstag machen sich Bier und Boot auf den Heimweg, "in den kommenden Wochen geht es vor allem darum, Nick beim Krafttraining aufzubauen", sagt Boot. "Er musste vor dem World Cup in kurzer Zeit sieben Kilo verlieren, das geht an die Substanz. Wir hoffen, dass es dann bald mit Kämpfen weitergehen kann."