"Echtes Highlight": Beach Unicorns lassen Zwangspause mit Sieg in Damp hinter sich

In erster Linie ist es Wiedersehensfreude gewesen an der Ostsee. „Die Beachhandballer sind ja doch wie eine Familie, das war natürlich sehr schön“, sagt Trainer Dennis Glaser. Nach rund anderthalb ­Jahren coronabedingter Zwangspause haben die Beach Unicorns Hannover wieder ein Turnier spielen können. Blick aufs Meer und echtes Strandgefühl in Damp inbegriffen. Obendrein haben sie sogar gewonnen, schlugen im Finale die Flying Ducks Oberursel mit 2:0. Es war also nahezu ein perfekter Start nach so langem Stillstand, wenngleich er also noch nicht so groß und stimmungsvoll war wie vor der Pandemie.

Coach Glaser musste zu Beginn noch etwas probieren, prompt setzte es gegen die Flying Ducks mit 0:2 die einzige Niederlage des Turniers für den amtierenden Vizemeister. Zudem spielten mit der soeben gekürten B-Jugend-Meisterin Julia Oschmann vom TV Hannover-Badenstedt, die frühere kroatische Auswahlspielerin Ria Hacek (SFN Vechta), Svea Kramer (vorher im Beachteam der Strandmöpde Neerstedt) und Beachnationalspielerin Liv Süchting von Erstligist Buxtehuder SV gleich vier frische Kräfte mit.