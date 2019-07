Beach-WM-Veranstalter Jagerhofer exklusiv: „Bin beeindruckt vom deutschen Publikum“

SPORTBUZZER: Herr Hannes Jagerhofer, René Hecht, der Vereinspräsident des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) hat kürzlich gesagt, er will ein eigenes Topturnier in HH 2020 ausrichten. Dabei organisieren sie doch die Turniere? Wie hat er das gemeint? Ich höre das das erste Mal. Ich weiß von nichts. Mit mir hat er darüber nicht gesprochen. Da müsste man ihn noch mal genau fragen.

Er hat auch gesagt, dass er sehr „unglücklich ist“, dass der deutsche Verband nur vom Image profitiert, nicht im Finanziellen. Was entgegnen sie ihm da? Er kann ja gerne an unseren Vorleistungen partizipieren. Wir haben in dieses Turnier sehr viel Geld investiert, vier, fünf Millionen. In den vergangenen Jahren haben wir dabei Verluste gemacht, klar, jetzt sieht es so aus, also ob es ich zu drehen beginnt. Und in dieser Situation gibt es natürlich einige, die kreative Ideen haben. Ich will ihnen mal was zeigen: (zeigt auf seinem Handy ein Bild aus dem Jahr 2013 mit der fast leeren Waldbühne in Berlin). So haben wir in Deutschland übernommen. Das war das letzte FIVB-Turnier in Deutschland, Samstag, ähnlich wie heute, Deutschland gegen Brasilien. Also ein cooles Spiel, aber kein Mensch da.

Jagerhofer: Wussten, dass wir Geld investieren müssen, um das Produkt Beachvolleyball zu drehen

Wäre der DVV überhaupt in der Lage, solch ein Event zu organisieren? Ich glaube, dass generell Verbände keine Organisatoren sind. Und das sieht man weltweit. In vielen Ländern, wo ein Verband das Turnier organisiert, finden die Veranstaltungen oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Weil ein Verband auch nicht bereit ist, in Vorleistung zu gehen und Geld zu investieren, das ist ja auch nicht sein Job. Gelder für den Sport dürfen ja auch nicht Gelder für Sponsoring sein. Wir wussten, dass wir Geld investieren müssen, um das Produkt Beachvolleyball groß zu machen. Der DVV hatte, bis wir uns 2016 eingeschaltet haben, Zeit, das selbst in die Hand zu nehmen. Für den sportlichen Bereich ist der Verband sensationell und professionell, aber organisatorisch hat der Verband nicht die Ressourcen. Wie heißt es so schön? Schuster bleib bei deinen Leisten. Viceversa würde ich mir ja auch nicht anmaßen, eine Verbandsstruktur aufzubauen und zu führen.

Sie haben Beachvolleyball damit auch in Deutschland großgemacht? Es hat sich in Deutschland ja keiner etwas vorstellen können unter Beachvolleyball – und wenn, hat man solche Bilder wie die leeren Tribünen in der Waldbühne im Kopf gehabt, die es uns verdammt hart gemacht haben, Verhandlungen zu führen und Partner zu finden. Du musst den Leuten, den Sponsoren, eine Flaggschiff-Veranstaltung, eine Inszenierung bieten, von der sie sich am besten selbst vor Ort ein Bild machen. Dann überzeugst du sie auch. Und ja: Das haben wir jetzt einige Male, in einigen Ländern weltweit Schritt für Schritt geschafft.

Laura Ludwig und Kira Walkenhorst: Die Karriere des Beachvolleyball-Duos in Bildern Laura Ludwig und Kira Walkenhorst: Das ist die Karriere des deutschen Beachvolleyball-Duos in Bildern. ©

Anzeige

Beachvolleyball-WM-Macher: "Ich bin total beeindruckt vom deutschen Publikum"

Ihr österreichisches Erfolgsmodell ist also auch auf Deutschland anwendbar? Ja, denn eine ähnliche Entwicklung hatten wir in Österreich. Auch da sind wir in große Vorleistung gegangen, haben drei FIVB-Turniere organisiert, dann die Weltmeisterschaft 2001 – die hat alles gedreht, seitdem ging es mit Beachvolleyball in Österreich nur mehr bergauf. Seit wir die WM in Österreich hatten, in diesem kleinen Land, sind 1300 Beachvolleyballplätze gebaut worden. Ein Platz kostet um die 34.000 Euro. Das sind rund 44 Millionen, die in die Infrastruktur investiert wurden. Oder die Ballkinder vom ersten Turnier damals, die sind 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio Neunter geworden. So etwas wie hier in Hamburg hat eine unfassbare Wirkung. Wie eine Lawine im positiven Sinne. Die wird einen Schub geben, dem Sport und auch dem Verband.

Ihr WM-Fazit? Gewaltig. Ich habe schon gespürt, dass so etwas sein kann. Schon am ersten Wochenende, wie die Leute da bei 34 Grad in der Sonne gesessen sind. Am Freitage haben wir schon die 100.000-Zuschauer-Marke überschritten. Ich bin total beeindruckt vom deutschen Publikum. Auf der einen Seite so diszipliniert und angenehm, auf der anderen Seite flippen die Fans hier richtig aus. Es gibt keinen besseren Boden für Beachvolleyball. Das ist hier eine Punktlandung.

Welchen Einfluss haben Thole/Wickler mit ihrem Einzug ins Halbfinale? Auch das ist sehr, sehr wichtig. Bei der Männer-WM hatten wir auch das irre Glück, dass ein österreichisches Team im Finale stand. Das hat für den Sport einen richtig großen Schritt nach vorne gebracht. Aber auch wenn die deutschen Jungs um Bronze spielen, ist das eine gewaltige Leistung – und die sind obendrein noch so jung und unglaublich charismatisch.

ANZEIGE: 50% auf Ballset zur Saisonvorbereitung! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.