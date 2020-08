Beachtennis auf der Badeinsel Steinhude: Mischung aus Wettkampf- und Urlaubsstimmung

„36 Grad – und es wird noch heißer.“ Dieser Song durfte natürlich nicht fehlen. Denn heiß war es. In manchen Momenten sogar so heiß, dass einige Akteure beim Seitenwechsel den Kopf in einen Eimer mit eiskaltem Wasser steckten. Vielleicht nicht die beste Vorbereitung auf die kommenden Ballwechsel, aber Abkühlung hatte höchste Priorität beim Beachtennis-Event des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB) auf der Badeinsel in Steinhude. Denn während sich nebenan am Strand – unverständlicherweise dicht gedrängt – bis zu 2000 Badebesucher in der Sonne aalten, wurde auf den sechs Turnierplätzen begleitet von hämmernden Beats gesprungen, geackert, gekämpft und eben auch sehr viel geschwitzt.

"Ideale Sportart, da der Abstand gewährleistet ist"

In der Tat lockt die Mischung aus Wettkampf- und Urlaubsstimmung immer mehr Tennisspieler und Quereinsteiger an. Im vergangenen Jahr reiste eine Gruppe des TC Bischofshol, die in einer Sandgrube des benachbarten Arminia trainiert, zu einem Weltcup nach Aruba, beim HTV Hannover entsteht derzeit ein Beachtennisplatz. Am Wochenende ist eine Beachtennis-Trainerausbildung in Arnum ausgebucht. Referentin ist mit Maraike Biglmaier nicht nur die deutsche Nummer eins, sondern auch amtierende Weltmeisterin. Für sie wie für Bolsmann ruht derzeit der internationale Spielbetrieb, national aber haben die ersten Turniere nach der Corona-Pause für Schub gesorgt. „Es ist eine ideale Sportart, da der Abstand gewährleistet ist und alles draußen stattfindet“, so Bolsmann. Alles in allem kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken – oder eben in einen Wassereimer.