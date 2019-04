Beachvolleyball-Cup 2019: 25 Fakten rund um das Sport-Spektakel am Steintor

Die erste Auflage des Beachvolleyball-Cups im Mai 1995 am Steintor hatten die Organisatoren Tobias Tiedtke und Andreas Klimm unter das Motto „Wir bringen den Strand in die Stadt“ gestellt. Klang wie ein Abenteuer. Mittlerweile gehört das Turnier zu den größten in Norddeutschland und ist der Saisonauftakt im bundesweiten Beachvolleyball-Kalender – entsprechend sind Topspieler im Einsatz. Am Steintor wird 2019 zum 25. Mal gebaggert und geschmettert. Wir haben zum Jubiläum im Gespräch mit Tobias Tiedtke, mittlerweile Alleinorganisator, 25 Fakten aus der Turniergeschichte zusammengetragen.

Fast 1000 Tonnen Sand Idee: Tiedtke arbeitete in den 90er Jahren als freier Mitarbeiter beim Veranstaltungsmagazin „Prinz“. Dort lernte er Zweitligaspieler Andreas Klimm kennen. Dieser nahm an Beachvolleyballturnieren an der Küste teil, wollte diese Events in die Städte holen. Standortsuche: Opernplatz und Rathausplatz genehmigte die Stadt nicht. Ratsherr Horst Josch machte sich erfolgreich für den Steintorplatz stark. Statik: Zu Beginn gab es vier Felder statt drei wie heute. Man benötigte fast 1000 Tonnen Sand. Die Stadt musste erst prüfen, ob die Statik hält und nicht der ganze Platz zusammenbricht.

Konzeptlose: Klimm und Tiedtke gingen ohne Erfahrung in Sponsorengespräche. Termin bei Karstadt Sport: Von Nachfragen war das Duo überrascht, hatte kein Konzept erarbeitet. Sein Glück: Der Sohn des Chefs spielte Volleyball, Karstadt wurde Partner der ersten Auflage. Stimmungskiller: Zur Premiere erfolgte der Aufbau im Dauerregen. Die Stimmung bei Tiedtkes Team sank auf null. Doch mit Turnierbeginn herrschte Kaiserwetter. Sand: Kommt seit jeher aus Ramlingen. Mit 16 großen Sattelzügen werden 500 Tonnen Sand zum Steintor gebracht.

Volleyball statt Reitturnier Professionellere Basis: Im Oktober 1996 gründeten Klimm und Tiedtke die X-Zone Sportmarketing GmbH. Diese Agentur bereitete 1997 erstmals das Turnier vor. Seit 2000 betreibt Tiedtke die Agentur allein und organisiert solche Veranstaltungen in vielen Städten. Fontäne: Beim Turnier 1998 schoss aus einem Wasserstandrohr eine sieben Meter hohe Fontäne empor. Die Spieler setzten sich auf sie und ließen sich hochdrücken. Tiedtke fand die undichte Stelle, bevor das Wasser in die Geschäfte lief. Verwirrung: Große Rechtecke aus Banden, darin Sand – in den ersten Jahren hielten Passanten während des Aufbaus das Turnier für eine Reitveranstaltung.

Noch lehnt Tobias Tiedtke genüsslich am Steintorplatz. In diesen Tagen ist der Organisator mit dem Aufbau beschäftigt. © Stephan Hartung

Anzeige

Zecken-Präparat: Über eine Tierärztin kam der Kontakt zu Bayer zustande. Der Pharmakonzern stellte dem 1999er Turnier einen Truck zur Verfügung, der zudem als kleine Tribüne diente, und warb darauf für ein Präparat gegen Zecken. Eigene Teilnahme: Der Hobbyspieler lacht. „Das wäre für das Publikum nicht attraktiv.“ Tatsächlich lässt es die Zeit an einem aufwändigen Wochenende nicht zu, selbst mitzumachen. „Nur 2000 habe ich mal die Qualifikation gespielt.“ Bekannteste Teilnehmer: Jörg Ahmann und Axel Hager, Olympiamedaillengewinner von Sydney 2000, spielten in den Jahren nach ihrem Bronze-Triumph immer das Hannover-Turnier, adelten es als „zweites Timmendorf“. Kleinkram: Dafür sorgt Tiedtke allein und mietet zwei Transporter. Inhalt: Volleyballnetze, Musikanlagen, Deko, Mobiliar, Bestecke, Kühlschränke, Banden, Bälle, Fahnen und Fangnetze.

Cup als Singlebörse Vierter Tag: Seit 2001 gehört der Donnerstag dem Medien- und Sponsorencup. „Wir müssen zwar rundherum weiter aufbauen. Ein Spielbetrieb ist aber möglich“ sagt der 51-Jährige. Heimlicher Star: Thorsten Schoen war 2005 die Sensation der Beachvolleyball-WM in Berlin. Einige Jahre später kam er nach Hannover und gewann das Turnier. Mit fast 40 Jahren. Preisgeld: War immer konstant. 5000 Mark gab es im ersten Jahr, heute sind es 2500 Euro. Single-Börse: Klimm hat seine Ehefrau beim Turnier in Hannover kennengelernt. Auch zwischen den mittlerweile verheirateten Feliz Koc und Almondy Rose funkte es beim Promimatch. Demonstrationen: Auch Demos auf dem Steintorplatz, die rechtlich Vorrang haben, ließen Tiedtke manchmal zittern. Denn der Zeitplan beim Aufbau ist eng getaktet. Konkurrenz: Das Turnier 2010 war gefährdet. Die Stadt hatte den Steintorplatz doppelt vergeben. Ein Food-Festival konnte aber an die Marktkirche verlegt werden. Partys: Sie waren in den ersten zehn Jahren am Sonnabend wichtiger als das Turnier selbst. Manche Duos verschliefen Sonntag ihr Halbfinale. „Wer Party und Turnier gewinnen konnte, war der Champ“, sagt der gebürtige Braunlager und lacht. Seit 2014 entfallen die Partys, die Spieler agieren professioneller.

So sah der Steintorplatz 1995 beim Aufbau des ersten Turniers aus. © privat

Flutlicht als Traum Wetter: 2014 gab es kurz vorm Turnier noch Schneefall. 2018 wurde der Mediencup von Hagelschauer heimgesucht. Tiedtke wollte abbrechen, die Hobbyspieler machten weiter. Glühwein: Gibt es traditionell zum Mediencup – nicht nur für die Stimmung. Der Sand ist noch frisch und daher kalt. Glühwein hält den Körper warm. Treppensturz: Man war 2015 im Abbau, als ein verwirrter Rentner mit seinem Auto die Steintorplatz-Treppe herunterfuhr und mit dem Unterboden aufsetzte. Per Radlader wurde sein Auto angehoben. Es blieb wie der Fahrer unversehrt. Reinigung: Die Stadt kommt immer montags mit einer Kehrmaschine. Um Geld zu sparen, haben die Veranstalter in den ersten drei Jahren Fugen und Kopfsteinpflaster noch per Hand gefegt. 400 Quadratmeter mit zehn Leuten. Wünsche: Sind eine Budgetfrage. Flutlicht ist aber ein Traum von Tiedtke, der auch professionelle Schiedsrichter und elektronische Anzeigetafeln nennt.

Das muss man wissen Der Volkswagen Automobile Hannover & Region Beachvolleyball Cup findet vom 26. bis 28. April auf dem Steintorplatz in Hannover statt. Bennet und David Poniewaz (Düsseldorf) sind als Nummer sieben der nationalen Rangliste am Start. Bei den Frauen gelten Larissa Claaßen und Nina Interwies (Lintorf/Kiel) als Favoriten. Sie sind die Nummer 18 in Deutschland.

In einem Einlagespiel zugunsten der NP-Sportstiftung treffen zwei Profi-Damen auf ein Team aus sechs Prominenten (Sonntag, 14.30 Uhr). Die Promis treten an mit Leon Andreasen (Ex-96-Spieler), Julia Zwehl (Hockey-Olympiasiegerin), Moritz Schenkel (Torhüter Waspo Hannover), Ricardo Savia (Coach in der Gewaltprävention), Christina Grass (Bachelor-Kandidatin) sowie Charlotte Salzmann (Faustball-Weltmeisterin). Der Zeitplan: 18. Fahrgastfernsehen Medien Cup (Donnerstag, ab 15 Uhr), Qualifikation zum Volkswagen Automobile Hannover & Region Beachvolleyball Cup (Freitag, ab 14 Uhr), Hauptfeld Damen und Herren (Sonnabend, 9 bis 20 Uhr), Endspieltag (Sonntag, 9 bis 17 Uhr). hg

ANZEIGE: Hoodie und T-Shirt mit deinem Vereinsnamen! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.