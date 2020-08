Beachvolleyball: Julian Mann startet bei Top-10-Turnier in Osnabrück mit neuem Partner

Erfreuliche Nachricht für Gamsens Beachvolleyballer Julian Mann: Eigentlich hatte Mann die diesjährige Beachvolleyball-Saison bereits abgeschrieben, jetzt hat sich doch noch eine Möglichkeit für den Spieler des MTV Gamsen ergeben. Am letzten August-Wochenende (29./30.) startet in Osnabrück der Volksbank Cup, der in diesem Jahr erstmals ausgetragen wird. Beim Top-10-Turnier - die höchste Kategorie im Nordwestdeutschen Volleyball-Verband - sind mit den Poniewaz-Zwillingen auch die amtierenden deutschen Meister am Start.