Spektakuläres Match: Olympiasiegerin Laura Ludwig spielt Beachvolleyball auf der Elbe

Das Szenario ist spektakulär: Eine riesige Sandkiste schwimmt in Hamburg auf der Elbe, vorbei an der Elbphilharmonie. Darauf: Ein Netz, ein Feld - und die deutschen Beachvolleyballstars, Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre neue Partnerin Margareta „Maggie“ Kozuch, die sich ein Showmatch mit den tschechischen Weltmeisterinnen Markéta Sluková und Barbora Hermannová liefern. Das Ganze sorgte für große Aufmerksamkeit, viele an der Elbe blieben stehen und beobachteten das surreale Treiben, das unter dem Motto „The Maritime Match“ (#maritimematch) stand, im schwimmenden Sandkasten auf der Elbe. "Es war sehr beeindruckend, vor der Elbphilamonie zu spielen", zeigte sich Ludwig begeistert. Am 28. Juni beginnt im Stadion am Hamburger Rothenbaum vor bis zu 13.000 Zuschauern die FIVB Beachvolleyball-WM (bis 7. Juli). Und dafür wollten die Macher der Weltmeisterschaft werben – eine Werbung mit Showeffekt.

Iconic Shooting der Beach Majors Serie in Hamburg

Vorzeitiger Auftakt zur WM

Zehn deutsche Teams sind von Ende Juni an mit dabei - und setzen auf das Hamburger Publikum: „Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Teams dann einen Heimvorteil haben“, sagte schon René Hecht, der Präsident des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) am Dienstag im Rathaus der Hansestadt bei der Gruppenauslosung. Schon in den vergangen Jahren fand an gleicher Stelle das finale der Weltbesten Beachvolleyballer, das Major Final, in Hamburg statt: Tausende Zuschauer strömten in das alt ehrwürdige Tennisstadion und verwandelten es in einen Gute-Laune-Feier-Tempel. Laura Ludwig gewann dort 2016 kurz vor ihrem Olympiasieg mit Kira Walkenhorst sogar das Turnier – der Grundstein für Olympia-Gold in Rio.

2019 kommt nun also die WM in die Hansestadt. Zuletzt war das Saisonhighlight auf der Donau-Insel in Wien zu Gast. Und auch dort ließen sich die Macher der WM einiges einfallen, um für Furore zu sorgen. So bauten sie ein Netz zwischen zwei Gondeln auf das berühmte Wiener Riesenrad und ließen die beiden österreichischen Beachvolleyballer Clemens Doppler und Alexander Horst gegen die norwegischen Newcomer Christian Sorum und Anders Mol in 65 Metern Höhe ein paar Bälle pritschen und baggern.

Irre Aktion: Zwei Beachvolleyball-Duos spielen auf den Dächern des Riesenrads in Wien. © Beach Majors/SHM

2018 ging es auf dem Riesenrad hoch her

"Das zählt ganz bestimmt zu unseren Top-Drei-Erlebnissen", sagte Doppler damals gegenüber heute.at und war besonders stolz auf seinen Partner, der eigentlich an Höhenangst leidet. Der Eigentümer des Riesenrads, Peter Petritsch sprach sogar von DEM Highlight „in der über 120-jährigen Geschichte – und das ist auch nicht mehr zu toppen“. Dabei hatte es schon Aktionen gegeben, in denen eine Reiterin 1914 auf einem Pferd, das auf dem Dach einer Gondel stand, eine Runde drehte. Aber das ist ja auch lange her. Ob das Match auf der Elbe spektakulärer nun spektakulärer ist als das Riesenradduell? Ansichtssache. Aber die vier Beachvolleyballstars hatten einen Menge Spaß. „Wir sehen uns am Strand“, sagt Ludwig – gemeint ist der Strand im Stadion am Rothenbaum.

