Bässe, Beats und Beachvolleyball: Die WM in Hamburg hat Volksfestcharakter

Ausgerechnet in ihrem WM-Auftaktspiel auf dem Center Court macht das Netz schlapp. Das deutsche Top-Team Julius Thole und Clemens Wickler hat den ersten Satz gerade gegen Ruanda gewonnen, die Stimmung auf den Tribünen ist um 13 Uhr bereits ausgelassen. Und dann das: eine unfreiwillige Unterbrechung. Mehr als 15 Minuten werkeln ein paar Techniker an der Netzanlage, altes abbauen, neues einfädeln. Ein Stimmungskiller? Von wegen. Das DJ-Team spielt einfach „Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen“ von Mike Krüger. Lautes Lachen im Stadion, dann geht es weiter mit Beats und Bässen, dem Rhythmus, der die Beachvolleyball-WM in Hamburg für zehn Tage 12 Stunden täglich ausmacht.

Schon zum Auftaktspiel strömen Tausende in das Stadion am Rothenbaum, schnell müssen weitere Tribünenteile aufgemacht werden. Die Menschen tragen Strohhüte, und nehmen den Rhythmus auf: Das Klatschen zum Beat, mit Klatschpappen. Kaum einer, der nicht mitmacht, mitwippt oder zumindest mit dem Fuß oder Kopf dem Bass aus den Boxen folgt. Nach jedem Ballwechsel tönt es aus den Boxen, heizen die DJs, die hoch oben über dem Center Court auf einer kleinen Empore gut sichtbar stehen, dem Publikum ein.

„Beachvolleyball ist eine Mischung aus Party- und Festivalstimmung in Verbindung mit Sport“, erklärt Julius Brink, Olympiasieger von 2012 und Reporter auf dem Center Court. „Hier wird der Fan abgeholt.“ DJs und Stadionsprecher in Personalunion erklären immer mal Techniken, verraten Stärken der Spieler, auch mal Privates. Immer gut gelaunt und einem Augenzwinkern. Und die Fans? Machen munter mit. Die Laola ist dabei genauso fest im einstudierten Repertoire wie das Klatschpappe-nach-oben-Nehmen, nach einem erfolgreichen Block, während aus den Boxen Sidos „Mein Block“ ertönt. Wie das Aufstehen beim Matchball, das Arme nach vorne schmeißen nach einem harten Angriff - und natürlich das Mitsingen und Mitklatschen bei den rund 15-sekündigen Einspielern zwischen den Ballwechseln. Und die Anheizer wissen, wie man das Publikum unterhält. Ob mit „Johnny Däpp“ aus den Boxen oder dem Sesam-Straße-Song „Wer, wie was?“, wenn Thole/Wickler etwas länger mit dem Schiedsgericht diskutieren.

"Nicht wie Fußballer mit Kopfhörern"

Die Spieler selbst saugen die Atmosphäre auf, nehmen sie mit: Heimvorteil Hamburg. Sie musste sich erstmal die Gänsehaut abstreifen, erzählt Laura Ludwig nach ihrem Auftaktsieg am Freitag zur Kulisse, fast wären ihr die Tränen gekommen. „Das ist der Wahnsinn.“ Auch Julius Thole schwärmt nach dem 2:0 gegen Ruanda: „Das kommt an hier bei den Leuten, auch bei denen, die nichts mit Volleyball zu tun haben. Unser Sport ist nahbar, persönlich, wie in einer großen Familie“, erzählt der 22-jährige 2,06-Meter-Blocker aus Hamburg. „Wir sitzen hier nicht wie die Fußballer mit Kopfhörern.“ In der Mixed Zone nach dem Spiel sind die Fans ganz nah dran, bekommen Autogramme. Und auch danach laufen die Spieler munter über das Gelände, bleiben stehen, nehmen sich Zeit.

Fans feiern Laura Ludwig bei der Beach-WM in Hamburg

Die WM in Hamburg, sie ist ein Event für alle: Neben Volleyballfans zieht es Familien an den Rothenbaum, die Kleinsten ausgestattet mit Lärmschutzkopfhörern. Aber auch munteres Partyvolk macht es sich in der Sonne gemütlich. Nach Ludwigs Auftaktsieg crashte ein solch ein gut gelaunter Jungstrupp die TV-Interviews mit lauten „Wir brauchen keinen Müller, wir brauchen keinen Held, wir haben Laura Ludwig, die geilste Frau der Welt“-Gesängen. Und Ludwig? „Schon schön, da werde ich schon ein bisschen rot, auch wenn sie vielleicht besoffen sind, aber das ist schon cool“, sagt sie und lacht. „Die Stärke der Sportart ist, wenn die Leute ausrasten“, erklärt Thole. „Vergleich das mal mit Tennis, wo man nur ein bisschen klatscht. Das hier ist ein Riesenspaß.“ Feier dich selbst ist das Motto – noch bis zum 7. Julli.

