Beachvolleyball-Trainer Wagner über die WM in Hamburg: "Chance, den Sport 10 Prozent weiterzubringen"

Jürgen Wagner: Ein Grund ist: Ich habe ein sehr gutes Team in Hamburg. Der zweite: Wir haben sehr viel Zeit in die Vorbereitung investiert, das war wichtiger.

Bewegungstechnisch ist das, was Maggie macht, überragend. Das habe ich in der Form noch nicht erlebt. Die Athletik ist auch nicht das Problem. Sie hat ihren Körper auf einem sehr guten Level. Aber das Beispiel Blockarbeit zeigt: Wichtig ist, unterschiedliche Timing- und Technikanforderungen zusammenzupacken. Dann kommt die Wahrnehmung dazu – und das passt im Moment noch nicht ideal zusammen.

*Die berühmte Frage: Sind Sie Favoriten ...? *

… kann ich mit Nein beantworten. Ich habe keine Erwartungshaltung, zumindest was die Platzierung betrifft. Aber das gesamte Team hat extrem viel Bock auf diese WM. Wir werden alles reinhauen, was wir haben, versuchen, das Publikum mitzunehmen, um daraus eine Vollgas-Veranstaltung zu machen. Olympia ist zwar bedeutsamer, aber die WM ist aufgrund der Vielzahl der Teams aus Topnationen höher anzusiedeln. Und dann noch in Deutschland, für die Mädels in ihrer Heimatstadt Hamburg – das ist unvorstellbar schön und motivierend.