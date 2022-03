"Hoffe, dass diese Person sich nie wieder VfL-Fan nennt": Bochum-Trainer Reis fassungslos wegen Becherwurf

Entsetzen, Wut und Unverständnis: Der Wurf eines Getränkebechers auf Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann bei der Partie VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach hat zum Auftakt des 27. Bundesliga-Spieltags am Freitag für einen Eklat gesorgt. Der Kontrollausschuss nahm am Samstag nach dem Spielabbruch die Ermittlungen auf. Den Bochumern droht eine Niederlage am grünen Tisch (das Spiel wurde knapp 20 Minuten vor Schluss beim Stand von 0:2 abgebrochen). Der positiv auf Corona getestete Bochum-Trainer Thomas Reis sah sich das Skandal-Spiel vor dem heimischen Fernseher an - und er konnte nicht glauben, was er dort sah. "Ich hoffe, dass diese Person sich nie wieder VfL-Fan nennt, denn das ist für mich kein Fan. Die Aktion zeugt von wenig Verstand", sagte der Coach im Interview mit der Bild. Anzeige

Nachdem der Becher den Linienrichter am Hinterkopf traf und das Spiel abgebrochen wurde, herrschte im Hause Reis Fassungslosigkeit: "Was soll ich dazu sagen? Das ist unbegreiflich. Da fallen mir keine Worte ein, wie ich solche Leute bezeichne", schimpfte der Trainer, der beim Spiel auf der Bank von seinem Assistenten Markus Gellhaus vertreten wurde. "Vielleicht nutzen sie das Stadion, um ihre Aggressionen rauszulassen. Vielleicht war auch Alkohol im Spiel. Keine Ahnung, was in so einem Kopf vorgeht."

Bochum-Trainer Reis nach Becherwurf "ausgerastet"

Schiedsrichter-Assistent Gittelmann zog sich nach eigener Aussage eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma zu. "Auch wenn ich nicht dabei war, möchte ich mich im Namen des Vereins beim Linienrichter entschuldigen und gute Besserung wünschen. Er war sicher nicht dafür verantwortlich, dass wir zurücklagen", sagte Reis. Bochum hätte in den verbliebenen 20 Minuten seiner Meinung nach noch die Chance gehabt, zurück ins Spiel zu kommen. Er sei "natürlich ausgerastet, weil sportlich noch alles drin war".