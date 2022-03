Becherwurf-Skandal in Bochum: Polizei ermittelt Tatverdächtigen - Untersuchungen dauern an

Nach dem Becherwurf-Skandal im abgebrochenen Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach gibt es einen Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich laut einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft um einen 38-Jährigen aus Bochum. Dieser habe sich allerdings bisher nicht zur Sache eingelassen, die Ermittlungen dauern an. Das Spiel war am Freitagabend beim Stand von 2:0 für die Gäste in der zweiten Hälfte abgebrochen worden, nachdem Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann von einem Getränkebecher getroffen worden war.

