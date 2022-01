"Beckenbauer des Ostens": Dynamo-Legende Hans-Jürgen "Dixie" Dörner verstorben

Dresden. Ein ganz Großer des Ost-Fußballs ist gegangen. „Mister Dynamo Dresden “ Hans-Jürgen Dörner ist in der Nacht zu Mittwoch nach schwerer Krankheit verstorben. Das bestätigte der Zweitligist auf seiner Homepage. Dörner, der zu den Ehrenspielführern der Schwarz-Gelben gehörte, wurde 70 Jahre alt.

„Es ist un­be­greif­lich, scho­ckie­rend und sehr, sehr trau­rig. Wir kön­nen es noch gar nicht be­grei­fen, dass ‚Di­xie‘ Dör­ner nicht mehr un­ter uns sein soll“, sagte Dynamo-Präsident Holger Scholze in einer ersten Stellungnahme. „Sein Tod stürzt un­se­re Sport­ge­mein­schaft in tie­fe Trau­er. Mit ‚Di­xie‘ Dör­ner ist nicht nur der größ­te Spie­ler der Ver­eins­ge­schich­te von uns ge­gan­gen – wir ha­ben auch ei­nen Men­schen ver­lo­ren, der un­ser al­ler Herz er­obert hat­te. Über mehr als fünf Jahr­zehn­te hin­weg hat er sich auf und ne­ben dem Platz für die Far­ben un­se­rer Stadt und un­se­res Ver­eins in be­ein­dru­cken­der und her­aus­ra­gen­der Art und Wei­se ein­ge­setzt.“