Beckenbauer: FC Bayern sollte Flick "alles ermöglichen, was er sich vorstellt" – Finale "50/50-Situation"

Großes Lob vom "Kaiser": Franz Beckenbauer glaubt, dass Hansi Flick beim FC Bayern München in den kommenden Jahren eine Ära prägen kann - und sogar schon damit begonnen hat. Die Entwicklung des Rekordmeisters unter dem 55-Jährigen sei "sensationell", sagte die 74-jährige Fußball-Legende vor dem Finale der Champions League am Sonntag zwischen den Münchnern und Paris Saint-Germain (21 Uhr) in einem Interview mit Sport1. "Wie er die Mannschaft wieder hinbekommen hat, dafür muss man ihm höchstes Lob zugestehen. Das hat er fantastisch gemacht." Nach dem Halbfinale gegen Lyon (3:0) sei er "begeistert" gewesen, erklärte er auf einem zeitgleich veröffentlichten Gespräch auf der Bayern-Homepage.