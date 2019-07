Bericht: Zweifel an Beckenbauer-Zustand - Ex-DFB-Funktionäre fordern Gutachten

Nach Informationen von Sport1 gebe es Zweifel am angeblich schlechten Gesundheitszustand von Franz Beckenbauer . Der frühere DFB-Funktionär gehört zu den Beschuldigten in der Affäre um die WM 2006, entgeht wegen gesundheitlicher Probleme aber einer weiteren Vernehmung. Die Anwälte der übrigen Beschuldigten Dr. Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach, Horst R. Schmidt und Urs Linsi fordern demnach aber ein unabhängiges Gutachten, um die angeblichen Probleme zu überprüfen.

In den Ermittlungen rund um die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 an Deutschland will die Bundesanwaltschaft der Schweiz (BA) das Strafverfahren gegen Beckenbauer von den weiteren Verfahren abtrennen. Die BA habe im Juli 2019 den beteiligten Parteien ihre Absicht mitgeteilt, das Verfahren gegen Beckenbauer separat weiterzuführen, teilte die Behörde der dpa am Freitag mit.