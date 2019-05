FC Bayern: Kimmich stimmt Beckenbauer-Kritik zu - "In sehr vielen Spielen zu wenig"

Nach vielen Rückschlägen steht die Saison des FC Bayern immerhin vor einem versöhnlichen Ende: Nach einem weiteren Patzer des BVB geht der Rekordmeister mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze in die letzten beiden Bundesliga-Spieltage, dazu winkt der Pokalsieg. Dennoch fällte Bayern-Legende Franz Beckenbauer im Vorfeld der Partie gegen Hannover 96 ein hartes Urteil über die Bayern-Stars und erhielt nun Rückendeckung von Joshua Kimmich.

"Herr Beckenbauer war ein Riesenspieler und ein Riesentrainer. Wenn Herr Beckenbauer das so sagt, dann ist das eindeutig", urteilte der Abwehrspieler und bilanzierte nach dem 3:1 gegen Hannover: "In sehr, sehr vielen Spielen war das zu wenig von uns, gemessen an unseren eigenen Ansprüchen. Auch heute wieder. In der ersten Halbzeit war das okay, in der zweiten Halbzeit war das viel zu wenig."