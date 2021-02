Bedarfsgerechte Finanzierung: Sächsische Fanprojekte bitten um Fördergeld-Erhöhung 

Leipzig. Vergangene Woche richteten sich die sächsischen Fanprojekte mit einem Schreiben an den Innenminister Roland Wöller. Darin bitten sie um Rücksicht und Aufmerksamkeit gegenüber einer bedarfsgerechten Finanzierung und einer "adäquaten Anpassung der Förderung" von den Fanprojekten in Aue, Chemnitz, Dresden, Leipzig, Plauen - Vogtland und Zwickau für den Doppelhaushalt des Landes 2021/22. Mit anderen Worten: Die jährliche Förderung von 450.000 Euro müsste auf 550.000 bis 570.000 Euro angehoben werden, wie es Marika Tändler-Walenta, sportpolitische Sprecherin der Linksfraktion im sächsischen Landtag, in einer Pressemitteilung erklärt.

Reformen benötigt

Die Überlegungen laufen auf eine Reform zwischen von Vereinen finanzierten Fanbetreuern und den unabhängig davon agierenden Fanprojekten hinaus. Im Anschluss an das Statement äußerte sich Michael Gabriel, Leiter der Koordinierungsstelle Fanprojekte, im MDR, dass hauptamtliche Fanbetreuer in der ersten und zweiten Bundesliga zu finden sind, nicht aber als Standard in der Dritten Liga geschweige denn in der Regionalliga oder in den unteren Ligen. Das sieht Gabriel als eine Besonderheit, denn "die Fanprojekte in diesen Ligen besitzen eine viel, viel größere Bedeutung." Allein ein Blick auf die sächsischen Projekte bestätigt diese Aussage, denn hier gibt es letztlich nur mit RB Leipzig einen Erstligisten, der nun wiederum in Sachen vereinseigener Fanbetreuung in der Vergangenheit einen hohen Nachholbarf bewies.