"Bedauerlich": DFL reagiert enttäuscht auf Geisterspiel-Beschluss der Bundesregierung

" Es ist bedauerlich, wenn dies vorübergehend nicht mehr möglich ist ", heißt es in einer Mitteilung in Bezug auf die Zulassung von Zuschauern. "Die Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga haben in den vergangenen Wochen mit großem Aufwand Hygiene-Konzepte zum effektiven Schutz von Stadion-Zuschauern entworfen und diese mit den zuständigen Behörden vor Ort abgestimmt. Fans und Klubs haben darauf aufbauen Hygiene- und Abstandsregeln nahezu ausnahmslos diszipliniert umgesetzt und sind damit ihrer Verantwortung gerecht geworden ", teilte die DFL mit.

Laut des Beschlusspapier infolge der Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dürfen ab der kommenden Woche keine Zuschauer mehr ins Stadion. " Wir wollen nicht in eine nationale Gesundheitsnotlage kommen ", begründete Merkel am Mittwoch während einer Pressekonferenz die beschlossenen Beschränkungen des öffentlichen Lebens. "Wir brauchen im November eine nationale Kraftanstrengung." Es seien "harte Maßnahmen, die wir verabschiedet haben. Es sind belastende Maßnahmen für das ganze Land."

Das weiß auch die Liga. "Zweifelsohne erfordert die sich zuspitzende Pandemie-Lage zusätzliche Anstrengungen in allen Lebensbereichen", hieß es in der Erklärung weiter. Die 36 Vereine der DFL müssen sich dennoch nicht gänzlich auf eine neue Situation einstellen: Bereits in den vergangenen Wochen hatte es aufgrund steigender Infektionszahlen zahlreiche Spiele ohne oder nur mit wenigen Hundert Zuschauern gegeben. Am Mittwoch kündigten Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 an, dass am kommenden Wochenende keine Fans zugelassen werden.