Bedroht Sturmwarnung für Sachsen auch das Spiel von RB Leipzig gegen Real Sociedad?

Man stehe in ständigem Austausch mit dem DWD, hieß es am Mittwoch seitens RB. Die Öffnung der Stadiontore ist für 19 Uhr am Donnerstag geplant. Sollte es nötig werden, sind die für die Spieltagsorganisation Verantwortlichen in der Lage, kurzfristig zu reagieren. Dann würde unter anderem auf das Aufstellen von temporären Anlagen im Außenbereich der Red Bull Arena verzichtet, so der Club. Dazu gehören unter anderem Pavillons, aber auch Hinweisschilder.