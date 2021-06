"Beeindruckend": England-Trainer Southgate gratuliert Löw zu "unglaublicher Karriere"

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat Joachim Löw zum Ende der 15-jährigen Amtszeit als Bundestrainer gratuliert. „Er hatte eine unglaubliche Karriere mit Deutschland und es ist beeindruckend, was er geleistet hat“, sagte der 50-Jährige nach dem 2:0-Sieg im EM-Achtelfinale am Dienstagabend gegen Deutschland. Für die Three Lions war es der erste Sieg gegen die DFB-Auswahl in einem K.o.-Spiel bei einem großen Turnier seit 55 Jahren.

Anzeige