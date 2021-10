"Beeindruckende" Leipziger, "seltsam passive" Pariser: Pressestimmen zum 2:3 von RB bei PSG

RB Leipzig legte bei Paris Saint-Germain die mit Abstand beste Saisonleistung hin und verließ am Ende doch als Verlierer den Platz. Den Gastgeber retteten die individuellen Momente seiner Weltstars Kylian Mbappé und Lionel Messi, wobei Letzterer über weite Strecken kaum in Erscheinung trat. Wir haben nach dem 2:3 (1:1) der Sachsen vom Dienstagabend Stimmen der in- und ausländischen Presse zur Champions-League-Partie gesammelt.